Bijna helft gecontroleerde bestuurders geflitst bij wegwerkzaamheden

Lummen - Maandag en dinsdag hield de politie Limburg Regio Hoofdstad snelheidscontroles in de Thiewinkelstraat in Lummen. De controles werden gehouden naar aanleiding van de wegwerkzaamheden die er momenteel uitgevoerd worden.

Naar aanleiding van wegwerkzaamheden in de Thiewinkelstraat in Lummen werd de maximum toegelaten snelheid van 70 km per uur teruggebracht naar 50 km per uur. De maximum toegelaten snelheid werd verlaagd voor de veiligheid van de aanwezige werkmensen.

De politie Limburg Regio Hoofdstad hield op deze locatie afgelopen maandag en dinsdag snelheidscontroles. In het totaal passeerden 601 voertuigen onze flitswagen. 320 van de 601 gecontroleerde bestuurders hielden zich aan de maximum toegelaten snelheid.

De wegwerkzaamheden zullen tijdens de zomermaanden nog voortduren. De politie Limburg Regio Hoofdstad zal tijdens deze periode op regelmatige basis snelheidscontroles uitvoeren in de omgeving van deze wegenwerken.