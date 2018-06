"Choquerende reclame verandert ons gedrag niet"

Met beelden van een geënsceneerde treincrash wil Infrabel spoorlopers afschrikken. Maar volgens professor persuasieve communicatie Tim Smits (KULeuven) zal de campagne ons gedrag niet veranderen. Zijn we, 25 jaar nadat Luc Beaucourt de boer opging met zijn gruwelvoordrachten, immuun geworden voor choquerende beelden uit het verkeer?

Voor het eerst is er in ons land een trein doelbewust op een auto aan een overweg geknald. De minutieus voorbereide crashtest is gesneden brood voor veiligheidsanalisten, maar leverde ook indrukwekkende ...