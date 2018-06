Opschudding in Spanje: federatie ontslaat bondscoach twee dagen voor start WK

Opschudding in het Spaanse kamp: daags nadat bekend geraakte dat bondscoach Julen Lopetegui een driejarig contract bij Real Madrid had getekend, wilde bondsvoorzitter Rubiales zijn coach ontslaan, twee dagen voor hun openingswedstrijd tegen Portugal. De spelers grepen in en spraken hun vertrouwen uit in de coach. Toch zette de bond door en werd de coach ontslagen.

“We voelen ons verplicht om Julen Lopetegui te ontslaan”, opende bondsvoorzitter Luis Rubiales de snel bijeengeroepen persconferentie met een bom. “We appreciëren alles wat hij gedaan heeft voor onze ploeg, want hij is een van de voornaamste redenen waarom we gekwalificeerd zijn voor het WK in Rusland, maar we voelen ons verplicht om hem te ontslaan. Er moet een duidelijke boodschap zijn voor al het personeel van de Spaanse Voetbalbond”, zei Rubiales.

Over een mogelijke vervanger heeft Rubiales nog geen nieuws. “Het enige wat ik kan zeggen is dat we zullen proberen om zo weinig mogelijk veranderingen door te voeren. Zodra we iets weten, zullen we u informeren.”

“Ik heb met de spelers gepraat, en ze begrijpen mijn beslissing goed. Ze gaan er alles aan doen om met de nieuwe technische staf het WK te winnen. Wereldkampioen worden, is heel belangrijk voor ons. Maar er zijn dingen die nog belangrijker zijn dan dat, zoals de manier van werken.”

“Er zullen mensen zijn die kritiek hebben op deze beslissing, maar de waarden van de voetbalbond worden bepaald door de voetbalbond. Ik wens Julen Lopetegui het beste toe, maar we kunnen de recente gebeurtenissen niet onbestraft laten. Het zou onverantwoord zijn geweest om niet te handelen.”

“Real Madrid is op zoek naar de best mogelijke coach, en dat is ook legaal, daar ga ik niets over zeggen. Maar de coach kan dit soort dingen niet op deze manier doen terwijl hij werknemer is van de Spaanse voetbalbond. Ik wist er pas van vijf minuten voor de officiële aankondiging, met een of twee telefoontjes.”