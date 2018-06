Heeft Kanye West ook een nieuwe, dit keer kleurrijke collectie uit?

Kanye West heeft de catwalk gelaten voor wat ie is en presenteert zijn Yeezy-ontwerpen tegenwoordig op zijn vrouw Kim Kardashian. Zij werd de afgelopen dagen opnieuw gespot in enkele nieuwe kledingstukken van haar man. Opvallend is dat de designs dit keer bijzonder kleurrijk zijn. Zo stapte ze naar buiten in onder meer een knaloranje outfit.

Kanye West is naast een gloednieuw album al aan zijn achtste Yeezy-collectie toe of dat heeft er op zijn minst toch alle schijn van weg. Zijn vrouw Kim Kardashian werd namelijk in enkele, al dan niet in scène gezette, paparazzifoto's gespot in outfits die van zijn hand lijken te zijn. Het is ondertussen een beproefde methode geworden, want eind november presenteerde hij zo voor het eerst zijn nieuwste collectie. Naast zijn vrouw werd toen onder meer ook Paris Hilton in zijn ontwerpen gestopt.

Dit keer echter geen aardetinten of in bruin gehulde kledingstukken, maar wel opvallende andere kleuren. Zo werd Kim al gezien in een volledig knaloranje ensemble, maar ook felrood en in het oog springend blauw maken deze deel uit van het kleurenpalet. De realityster trad zelfs naar buiten met turquoise laarzen aan, terwijl haar halfzus Kylie Jenner een heuptasjes bijhad in eenzelfde tint. Daarnaast duiken er ook futuristische zonnebrillen op, legerbroeken en zelfs een pakje in lycra.

