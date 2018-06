Planckendael verwelkomt giraffenbaby Twiga

In de ZOO Planckendael in Muizen (Mechelen) is afgelopen weekend een giraffenbaby geboren. Moeder Barbier beviel zondag van baby Twiga.

Baby Twiga zag zondag omstreeks 0.10 uur het levenslicht. De geboorte duurde niet lang en na amper dertien minuten wankelde het girafje reeds op zijn lange benen. De baby meet bijna twee meter, “wat bijzonder groot is voor een babygiraf”, klinkt het bij de dierentuin. Zijn poten kleuren donkerder beige dan die van zijn familieleden.

“We kozen voor de naam Twiga, wat ‘giraf’ betekent in het Swahili”, zegt verzorger Jolien. “Het is de naam van een van de actieplannen van de Giraffe Conservation Foundation in Afrika. Met operatie Twiga redden ze daar giraffen en hun leefomgeving.”

“Kleine Twiga stelt het zeer goed en ook Barbie is zoals verwacht een voorbeeldige mama”, gaat de verzorgster verder. “Het is dan ook al haar zesde baby. Het babygirafje huppelt intussen zelfs al op de Savanne.” Voor mama Barbie is het al haar zesde baby die ze na een draagtijd van ongeveer vijftien maanden ter wereld brengt.

Foto: Planckendael/Jonas Verhulst

Foto: Planckendael/Jonas Verhulst