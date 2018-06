Deze programma’s mag u op 13 juni niet missen

Op de vooravond van de start van het WK voetbal zoekt Kobe Ilsen uit hoe België scoort op het gebied van voetbal. Eveneens op Eén bezoekt Ruben Van Gucht in Manchester Kevin De Bruyne. Cornald Maas bezoekt op NPO2 Paul van Vliet, de nestor van de Nederlandse cabaretiers die op 27 mei definitief afscheid nam van de planken.

Op één

Neymar, god in Brazilië Foto: ZUMAPRESS.com

In de laatste aflevering van zijn reportagereeks over de stand van ons land in de wereld zoekt Kobe Ilsen uit hoe wij scoren op het gebied van voetbal, want morgen begint het WK. Hij bezoekt het meest voetbalgekke land ter wereld, Brazilië, en kneusje Gibraltar, waar de nationale ploeg is samengesteld uit amateurs.

Een, 20.40 uur

Kevin De Bruyne: Genie in Manchester

Kevin De Bruyne maandag na de match tegen Costa Rica. Foto: GMAX AGENCY

En nog voetbal. Of althans een kennismaking met Kevin De Bruyne, spelmaker van de Rode Duivels met Manchester City kampioen in de Premier League. Vrienden van hem volgden hem met een camera bij hem thuis, in de club en voor en na belangrijke matchen. Op het einde van het seizoen trok Ruben Van Gucht naar Manchester om Kevin op te zoeken en te interviewen.

Eén, 21.30 uur

Volle Zalen: afscheid van Paul van Vliet

Paul van Vliet Foto: Roy Beusker

Cornald Maas bezoekt vanavond Paul van Vliet (82), die op 27 mei z’n allerlaatste solovoorstelling speelde in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. De nestor onder de cabaretiers is trots op wat hij heeft bereikt en spijt van z’n besluit te stoppen heeft hij niet. “Dat heb ik bij m’n volle verstand genomen, maar het hart loopt er nog wat achteraan.”

Van Vliet en Maas bezoeken plekken die voor de cabaretier belangrijk zijn geweest. Zo worden ze ontvangen op de sociëteit van studentenvereniging Minerva, waar Van Vliet studeerde en er in 1957 één van de oprichters was van het Leidsch Studenten Cabaret. Ook brengen ze een bezoek aan het Kurhaus, waar hij vanaf 1970 grote successen vierde met z’n one man shows en typetjes als ‘Majoor Kees’ en ‘Bram van de Commune’.

‘Volle Zalen’ toont exclusieve beelden voor én achter de schermen tijdens de allerlaatste ‘Alleen op zondag’, de voorstelling die Paul van Vliet de afgelopen zes seizoenen honderd en één keer speelde.

NPO2, 20.45 uur

