Duivenbond Kanaalduif opent nieuw lokaal bij Jengske

Bilzen - Afgelopen maandag opende duivenmaatschappij De Kanaalduif Eigenbilzen haar nieuw lokaal bij café Jengske van uitbater Steven Kemp. Deze maatschappij, gesticht in 1932, kreeg vorig jaar een bittere pil te verwerken. “We dienden een nieuw onderkomen te vinden voor onze activiteiten en onze vijftig leden”, zegt voorzitter Johan Schils. Het werd absoluut geen simpele opdracht om een geschikte locatie te vinden, maar dankzij netwerking, doorzetting en goede gesprekken kwam er een fantastische oplossing uit de bus vallen.

Veel volk én blije gezichten waren talrijk te zien bij de officiële opening van de accommodatie De Kanaalduif. Achter café Jengske, aan de Sint-Jozefstraat in Bilzen, was het een en al gezelligheid en opluchting troef. Dat eigenaar en uitbater Steven Kemp (42) een hart heeft voor het verenigingsleven is geen geheim. “Ondertussen staat de teller bijna op dertig verenigingen die bij ons op één of andere manier meer dan welkom zijn”, zegt horecabeest Kemp. Vanaf nu dus ook de duivenmaatschappij De Kanaalduif. “Tja, we kwamen op zondagen vaak samen met leden van onze vereniging bij Jengske”, weet Schils. Zowel de uitbater als de duivenliefhebbers vonden elkaar en staken de koppen bij elkaar.

“De club heeft gezorgd voor de bouw en inrichting van het inkorvingslokaal en de aankleding ervan. Door onze leden werd er keihard en met overgave gewerkt om alles op punt te stellen. Patron Steven liet twee ingerichte containers aanrukken die zullen fungeren als wachtlokaal voor onze leden”, toont voorzitter Schils trots. “Met steun van sponsors en sympathisanten hadden we de broodnodige armslag om materiaal aan te schaffen. We zitten hier, bij Jengske, gebeiteld.”

De verse lokaalhouder Steven is niet over eennachtsijs gegaan, maar wel met het nodige enthousiasme gesteund door zijn jarenlange ervaring in de horeca én zijn verworven inzichten. “Het was absoluut niet eenvoudig om als leek in dit duivensportavontuur te springen, maar ook deze vereniging is een verrijking voor onze samenleving. Bij de liefhebbers zijn alle mensen, van landbouwer tot advocaat, vertegenwoordigd en welkom. Dat is toch een aanwinst!”, besluit Kemp.