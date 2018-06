'Duurste handtas ter wereld' is zonet nog duurder geworden

In het Londense veilinghuis Christie’s is een exclusieve handtas van Hermès onder de hamer gegaan een die heeft een Europees recordbedrag opgebracht. Iemand telde voor de Himalaya Birkin een duizelingwekkende 185.000 euro neer, nochtans ging het om een tweedehands exemplaar.

Er werd geschat dat de Himalaya Birkin van Hermès geveild zou worden voor een bedrag tussen de 115.000 en 170.000 euro, maar uiteindelijk werd er 185.000 euro voor betaald. Het gaat dan ook om een van de meest exclusieve handtassen ter wereld. Elke Birkin die het Franse modehuis uitbrengt is sowieso al een collector's item, maar van deze versie zijn er naar verluidt maar vijftig in omloop. Onder meer Victoria Beckham en Kim Kardashian hebben er eentje en zelfs zij komen op een wachtlijst terecht als ze er een willen.

De tas zelf is gemaakt van krokodillenleer en bezet met 450 witgouden diamanten. De Birkin werd voor het eerst in 1984 ontworpen door Jean-Louis Dumas toen die naast Jane Birkin in het vliegtuig zat en haar hoorde klagen over het feit dat ze geen gepaste leren handtas vond. Het eerste ontwerp krabbelde hij neer op een kotszakje, luidt de legende. De Himalaya-editie stamt dan weer uit 2008 en is geïnspireerd op de kleur van de sneeuw op de toppen van de bekende bergketen.

Deze Himalaya is wel niet de duurste ooit. Eenzelfde tas ging vorig jaar in Hongkong onder de hamer voor een recordbedrag van 338.000 euro.