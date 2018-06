Ongeval veroorzaakt hinder op E314 richting Leuven

Lummen - Het ongeval gebeurde woensdagochtend omstreeks 9.30 uur in Lummen. Verschillende voertuigen raakten betrokken.

De noodcentrale heeft geen ambulance moeten uitsturen. Wel vormde zich meteen een file in de richting Leuven. De linkerrijstrook was er tijdelijk versperd. Rond 10.20 uur was de weg opnieuw vrijgemaakt. Het ongeval gebeurde tussen een af- en oprit in Lummen.

#E314 Ongeval Lummen → Leuven, tussen af- en oprit ,moeilijke doorgang — Vlaams Verkeerscentrum (@verkeerscentrum) 13 juni 2018

Foto: 112MeldingenLimburg