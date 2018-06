Angelina Jolie moet Brad Pitt meer tijd geven met de kinderen

Angelina Jolie (43) heeft van de rechter het bevel gekregen dat ze de kinderen meer tijd moet laten doorbrengen met haar ex-man Brad Pitt (54). Zeker nu ze deze zomer druk in de weer zal zijn met de opnames van 'Malificent 2'. Als ze daar geen gehoor aan geeft dan bestaat de kans dat ze de voogdij over hen verliest.

Terwijl de onderhandelingen over de scheiding nog volop aan de gang zijn, heeft de rechter duidelijk gemaakt aan Angelina Jolie dat hun zes gezamenlijke kinderen vaker hun vader te zien moeten krijgen. Zeker nu de actrice deze zomer een hele poos in Groot-Brittannië zal doorbrengen om 'Malificent 2' op te nemen.

Uit documenten die werden verkregen door Daily Mail blijkt dat de rechtbank in Los Angeles van oordeel is dat geen relatie met hun vader hebben "schadelijk" kan zijn voor Maddox (16), Pax (14), Zahara (13), Shiloh (12) en de tweeling Vivienne en Knox (9). Enkel Maddox zal als gevolg van zijn leeftijd kunnen kiezen hoeveel tijd hij met welke ouder doorbrengt, maar voor de andere kinderen vindt de rechter het dus aangewezen dat de koek tussen hun beide ouders eerlijk wordt verdeeld.

Niet controleren

Daarnaast heeft de rechter Angelina Jolie ook opgelegd om alle gsm-nummers van de kinderen over te maken aan de acteur. Zo kan hij contact hebben met zijn kinderen wanneer hij dat wil en zonder dat zijn ex-vrouw alles controleert. Concreet zal Pitt afreizen naar Londen om bij hen te zijn, al gebeurt dat wel telkens in de aanwezigheid van een psycholoog. De twee hebben ondertussen een regeling uitgewerkt en dat is maar goed ook voor de actrice, want als ze zich niet aan de afspraken houdt, kan ze de voogdij verliezen.