Rode Duivels vertrekken vanmiddag op Zaventem naar WK in Rusland

Exact om twaalf uur vanmiddag vertrekt vlucht SN 2018 van Brussels Airlines met aan boord 24 Rode Duivels vanuit de luchthaven van Zaventem met bestemming Moskou. Als het even meezit, keren de Duivels ergens diep in juli terug met een wereldbeker in de bagageruimte.

De laatsten zullen de eersten zijn? Als dat motto nog steeds klopt, dan oogt de toekomst van de Duivels zeer fraai. Als één van de laatste deelnemende landen maken Roberto Martinez en co immers de oversteek richting Rusland, waar morgen het WK voetbal officieel van start gaat met de partij tussen gastland Rusland en Saudi-Arabië. De Belgen zelf komen pas volgende week maandag een eerste keer in actie.

De Duivels verzamelen vanochtend om 9u in Zaventem voor de klassieke check-in die begint om kwart voor tien. Om 11.30u worden de Duivels naar het toestel getransporteerd en als alles goed zit, gaat de Airbus 320 om exact twaalf uur de lucht in voor een vlucht van net geen drie uur. Om 15.55u lokale tijd, een uurtje vroeger in België, wordt het vliegtuig met de Duivels verwacht op de luchthaven van Moskou Sheremetyevo. Daar zullen de Duivels eerst de nodige administratieve formaliteiten moeten vervullen.

Omstreeks 16u stappen ze op de bus die hen naar de Moscow Country Club zal brengen, de uitvalsbasis van de Duivels tijdens hun verblijf in Rusland. Wanneer ze daar zullen toekomen, is hoogst onzeker. Ondanks de politiebegeleiding blijft het verkeer in Moskou een heikel thema zodat niet kan worden voorspeld hoe lang de Duivels zullen doen over de 37 kilometer van luchthaven naar hotel. Toch wordt verwacht dat de Duivels omstreeks 18u ingecheckt zullen zijn in hun hotel en zich mogen klaarmaken voor een eerste maaltijd op Russische bodem. Er wordt vandaag niet meer getraind.