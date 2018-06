Even geen toetsen voor de zesdejaars van Sterrenrijk

Bokrijk

Genk - Terwijl ze eigenlijk in volle toetsenperiode zitten, zakten de zesdejaars van Basisschool Sterrenrijk uit Bokrijk deze week af naar Villa Basta voor een creatieve kinderdag vol theater en muziek. “Het is goed dat ze hun hoofd eens volledig leegmaken,” sprak juf Virga daarover, “dan kunnen ze er morgen weer helemaal tegenaan voor hun toets wiskunde”.

Tijdens de creatieve kinderdag staken de leerlingen een eigen theaterstuk in elkaar en componeerden ze hun eigen elektronische muziek. Op de vraag wat ze het leukst vond van de hele dag, antwoordde de (bijna) 12-jarige Melanie Morini: “De theaterles! Ik speel al toneel, maar hier is er een heel andere aanpak. Eerst speelden we grappige improvisatiespelletjes en pas daarna begonnen we aan een theaterstukje. Ook mochten we alles helemaal zelf beslissen wat er in ons stuk ging gebeuren.”

Klasgenoot Jordy vond de workshop elektronische muziek producen dan weer het leukst: “Ik hou echt van muziek. Vooral elektronische muziek. Tijdens de paasvakantie heb ik hier al een dj-kamp gevolgd en daarna heb ik me meteen ingeschreven voor de cursus dj’en van volgend jaar in Villa Basta. Maar na vandaag wil ik ook graag de cursus muziek producen erbij doen, zodat ik mijn eigen nummers kan draaien.”

Dat er heel wat talent in haar klas huist, beseft juf Virga maar al te goed: “Het is heel verrijkend om de kinderen eens op een heel andere manier bezig te zien. Zelfs de meest schuchtere leerlingen van de klas kwamen uit hun comfortzone tijdens de workshop theater.” Maar ook over de workshop elektronische muziek was ze heel enthousiast: “De verhalen die hun zelfgemaakte deuntjes wakker maakten, vond ik heel mooi. Zo hoorde ik bijvoorbeeld bij een van de jongens een marcherend leger. Die achterliggende verhalen gaven de muziek een diepere bodem.”

Nadat de leerlingen hun eigen theaterstukjes op het podium brachten, was het weer tijd om naar huis te vertrekken. Maar eerst nog: deze mooie groepsfoto!