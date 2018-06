"Geen enkel topteam in de F1 wil Fernando Alonso"

Voormalig F1-kampioen Nico Rosberg koestert nog weinig hoop om Fernando Alonso ooit nog iets te zien winnen in de Formule 1.

Tijdens de GP van Canada vierde Fernando Alonso de driehonderdste GP uit zijn carrière, ongetwijfeld een mijlpaal voor de tweevoudige wereldkampioen. Hoewel hij door velen nog steeds als de meest complete rijder van het pak omschreven wordt is het al van 2013 geleden dat we de Spanjaard in de F1 nog eens op de hoogste trede van het podium mochten aanschouwen.

Nico Rosberg vertelde tegen ‘Sky Italia’ dat iedereen hoopt dat Alonso weer succesvol kan zijn maar tegelijkertijd laat hij ook verstaan dat hij denkt dat die dagen definitief achter ons liggen. Als we de laatste geruchten mogen geloven is de kans groot dat we Alonso volgend jaar in de IndyCar aan het werk zullen zien.

“Iedereen wil Alonso in een goede auto zien maar geen enkel team wil hem hebben vanwege de politieke spelletjes die hij altijd speelt,” aldus Rosberg.

De wereldkampioen van 2016 zegt ook niet te begrijpen hoe Alonso zich kan blijven opladen om met McLaren in de Formule 1 te racen.

“Ik weet niet hoe hij het doet, echt niet. Hij weet zelf ook dat hij tot de beste rijders van de grid behoort maar tegelijkertijd kwalificeert hij zich op een veertiende plaats. Dat is ongelofelijk,” besluit Rosberg.

Alonso neemt komend weekend deel aan de 24u van Le Mans. De Spanjaard hoopt zo een stap dichter te komen bij de felbegeerde 'Triple Crown' die hij nastreeft.

