Vlaming geeft gemiddeld 15 euro uit aan supportersartikelen, Waal 35 euro

De Belg geeft gemiddeld 25 euro uit aan supportersartikelen voor het WK 2018. Een Vlaming is met gemiddeld 15 euro een stuk gieriger dan een Waal, die gemiddeld 35 euro spendeert. Dat blijkt woensdag uit een internationaal onderzoek van ING naar de invloed van het WK voetbal op het consumptiegedrag. De Brazilianen (gemiddeld 60 euro) en de Portugezen (51 euro) geven het meest uit aan supportersartikelen.

Van de ondervraagde Belgen zegt 11 procent tijdens het WK meer uit te geven aan snacks (pizza, chips, hamburgers,...) dan normaal. Hier zijn de Argentijnen koploper met 51 procent, gevolgd door de Brazilianen met 44 procent.

Bij de Belgen denkt 12 procent meer te zullen uitgeven aan alcoholische dranken. Hier scoren de Portugezen (37 pct) en Spanjaarden (29 pct) het hoogst.

Op de vraag wat de WK-titel voor hen waard is, toont 10 procent van de Belgen zich bereid om 1 pct van het jaarlijks inkomen af te staan in ruil voor de titel. Koploper hier zijn de Argentijnen, met 41 procent. In ruil voor de titel een maand lang de mobiele telefoon inleveren ziet 14 procent van de Belgen zitten. Bij de Argentijnen is dat 34 procent.

De Belgen denken dat Duitsland de grootste kanshebber is om wereldkampioen te worden. Van de Vlamingen denkt 7 procent dat België wereldkampioen wordt, van de Walen is dat 15 procent.