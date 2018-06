Trump: “Robert De Niro heeft een erg laag IQ”

De Niro haalde in het verleden al vaker uit naar de Amerikaanse president. Dat was zondagavond ook het geval tijdens de uitreiking van de Tony Awards, de Amerikaanse theaterprijzen, waar hij op het podium Bruce Spingsteen moest aankondigen. Hij maakte van de gelegenheid gebruik om “Fuck Trump!” te zeggen, waarna hij onder luid applaus zijn vuisten in de lucht stak.

Daags nadien verontschuldigde hij zich in Canada “voor het idiote gedrag van mijn president en aan Justin Trudeau”. Trump beledigde de Canadese premier na de G7-bijeenkomst in het Canadese La Malbaie, waarbij de Verenigde Staten uiteindelijk de gezamenlijke verklaring niet wilden ondertekenen.

Robert De Niro, a very Low IQ individual, has received to many shots to the head by real boxers in movies. I watched him last night and truly believe he may be “punch-drunk.” I guess he doesn’t...