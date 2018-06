Beslissing over deelname Salah aan eerste match WK wordt “op laatste moment” genomen

De beslissing over de deelname van de Egyptische stervoetballer Mohamed Salah aan de eerste wedstrijd tegen Uruguay vrijdag, zal pas “op het laatste moment” vallen. Dat liet de staf van de Egyptische ploeg dinsdag weten.

De 25-jarige spits van Liverpool liep op 26 mei in de Champions League-finale tegen Real Madrid een schouderblessure op na contact met Sergio Ramos, en moest een drietal weken herstellen. “We gaan tot op het laatste moment wachten met de beslissing om hem al dan niet op te stellen”, zei de Egyptische teamdokter Mohamed Abou al-Ela dinsdag.

“We lassen woensdagochtend een extra trainingsessie in, waarin we een beter beeld zullen verkrijgen van de situatie”, voegde teammanager Ihab Lahita nog toe. Salah trainde dinsdag voor het eerst, maar nog altijd individueel in een hoekje van het veld. Gastland Rusland en Saoedi-Arabië zijn op 19 en 25 juni de andere tegenstanders van Egypte in groep A.