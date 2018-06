Armoedecijfers stijgen in heel Vlaanderen

HasseltLiefst 14,2 procent van de Limburgse kinderen tussen 0 en 3 jaar groeide vorig jaar op in kansarmoede. Daarmee doet onze provincie het slechter dan het Vlaamse gemiddelde. Enkel in Antwerpen ligt het kansarmoedecijfer nog hoger. In Limburg scoort Genk opnieuw het slechtst.