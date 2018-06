DiepenbeekAls jongeren uit een hele waslijst aan thema’s moeten kiezen waar een gemeente in moet investeren, dan bengelt armoede en welzijn helemaal onderaan. Maar zes procent van onze Limburgse 16- tot 24-jarigen kiest dan bewust om in dit domein te investeren. Maar als je de thema’s scherp stelt, dan is bijna de helft gemotiveerd om zich in te zetten voor de goede zaak.