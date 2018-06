Brugpensioen op 56 jaar bij Carrefour België: “Totaal verkeerd signaal”

Brussel - De werknemers van Carrefour op 56 jaar op brugpensioen sturen zou een “totaal verkeerd signaal” zijn, nu veel bedrijven smeken om personeel. Dat vindt N-VA. De regeringsparij roept minister van Werk Kris Peeters (CD&V) op de aanvraag van Carrefour niet goed te keuren.

Volgens N-VA-Kamerlid Jan Spooren zou brugpensioen op 56 jaar een “uitholling” betekenen van het regeringsbeleid om de strijd aan te gaan tegen de vele openstaande vacatures en de nood om langer te werken. “Dit zou een oneigenlijk gebruik zijn van een beleid dat wordt afgebouwd. We roepen de minister op dit niet goed te keuren”.

In een tweet roept Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) zijn federale collega Peeters op de wetgeving aan te passen, of de bevoegdheid aan Vlaanderen te geven. “Zolang die slechte federale brugpensioenwetgeving bestaat, zal ze toegepast worden. Dus aub, Kris Peeters, pas die wetgeving aan. Of geef de bevoegdheid aan Vlaanderen”, klinkt het in een tweet van Muyters.