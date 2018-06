HASSELTTrendminer, de scale-up van Bert Baeck (36) met hoofdkwartier op Corda Campus in Hasselt, wordt overgenomen door de Duitse IT-reus Sofware AG. De beursgenoteerde Duitsers willen daarmee hun divisie Intern of Things versterken. Een prijskaartje is niet genoemd, maar volgens Baeck gaat het om “vele malen” de omzet van Trendminer. Vorig jaar haalde Trendminer een omzet van 6 miljoen euro.