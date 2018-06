“Deuren open voor niet-familieleden”

HASSELTDe tijd dat enkel familieleden iets te zeggen hadden in een familiebedrijf lijkt definitief voorbij. Dat blijkt uit een studie van het Expertisecentrum Familiebedrijven van VKW Limburg, het instituut voor de bestuurder Guberna en de UHasselt. Iets meer dan de helft van Limburgse familiebedrijven (met meer dan tien werknemers) heeft nu een externe aan boord in de raad van bestuur of raad van advies.