Bookmakers slaan WK-droom aan diggelen

HASSELTWe dromen dan wel stiekem van eindwinst op het WK, de bookmakers slaan die droom van de Rode Duivels meteen aan diggelen. Volgens de meest positieve voorspelling hebben we amper 9,1 procent kans op toernooiwinst. Andere bookmakers houden het zelfs maar op 4 procent. Brazilië is volgens de voorspellers de grootste kanshebber om de wereldbeker mee naar huis te nemen, gevolgd door Duitsland. Wel goed nieuws voor de Rode Duivels: Panama, komende maandag onze eerste horde in Rusland, is volgens de meeste voorspellers hét zwakke broertje op het WK.