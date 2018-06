HASSELTNeen, Olivier Vanderlinden heeft geen ouders of nonkels met een verleden in de Hasseltse jenevertraditie. Integendeel, hij heeft een verleden in de IT en werkt momenteel in de verandabouw. Maar op de een of andere manier is hij gebeten door het jenevervirus en wil hij het Hasselts jenevererfgoed in bescherming nemen. “Maar dan wel volgens de traditionele regels van de stookkunst”, zegt Olivier Vanderlinden (45).