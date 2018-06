In ‘Ocean’s 8’ nemen acht pittige dames de fakkel over van de heren uit de befaamde Ocean’s-trilogie. Cate Blanchett (49) vertolkt een van de dievegges naast o.a. Sandra Bullock en Rihanna. “Het is een misdaadactiekomedie voor vrouwen én mannen,” lacht de Oscarwinnares.