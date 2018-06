Limburg Fietsparadijs, maar alleen voor trage fietsers

Hasselt - Fietsparadijs Limburg heet het in elke brochure. Klopt, maar dan wel voor de langzamere fietsers. Terwijl de verkoop van de snelle elektrische fiets of speed pedelec in heel Vlaanderen op een jaar tijd verdrievoudigd is, blijft het aantal ingeschreven stuks in Limburg beperkt tot 723, 5,5 keer minder dan in Antwerpen. Reden? Minder fileleed en dus minder nood aan een alternatief voor de auto.

In België zijn vandaag 9.521 speed pedelecs ingeschreven, elektrische fietsen die tot 45 km per uur halen. Dat is drie keer meer dan een jaar geleden. Liefst 95,5 procent van die fietsen is in handen ...