Eén op vier lezers gelooft in kansen van Rode Duivels: "We worden wereldkampioen!"

Morgenmiddag springen de Rode Duivels op het vliegtuig richting Moskou. Het Belang van Limburg wilde weten of de Belgen terecht hoge ambities koesteren voor het WK in Rusland. Daarom organiseerden we een grootse online enquête. Wie is favoriet? Wie ontgoochelt? Wie wordt de beste Belg? Wie scoort het vaakst?

Als u met vier in de wagen zit, bij wie hoort u dan? Bent u degene die gelooft dat België het WK kan winnen. Want dat is de uitkomst van onze exclusieve WK-enquête: bijna een kwart van de deelnemers ...