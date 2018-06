Elise Mertens neemt eerste horde

Elise Mertens (WTA 15) heeft zich dinsdag geplaatst voor de achtste finales (tweede ronde) van het WTA-toernooi in het Nederlandse Rosmalen (gras/250.000 dollar).

Mertens versloeg in de eerste ronde de Sloveense Polona Hercog (WTA 64) in twee sets met 6-2 en 6-4. De wedstrijd duurde een uur en dertien minuten. In de achtste finales neemt Mertens het op tegen de Duitse Antonia Lottner (WTA 148).

Eerder op de dag versloeg Kirsten Flipkens (WTA 60) in haar eerste ronde de Russin Anna Kalinskaya (WTA 142) in twee sets met 6-3 en 6-0. In de achtste finales neemt Flipkens het op tegen de Nederlandse Kiki Bertens (WTA 21), het derde reekshoofd.

Ook Alison Van Uytvanck (WTA 47) neemt deel aan het enkelspel. Van Uytvanck, het zesde reekshoofd, versloeg maandag in de eerste ronde de Nederlandse Richel Hogenkamp (WTA 151) in twee sets met 6-1 en 6-2. In de achtste finales treft Van Uytvanck de Slovaakse Viktoria Kuzmova (WTA 81).