Genk-STVV op zondag 5 augustus: “Derby in vakantie is tegenvaller”

Amper zestien dagen na het slotakkoord van seizoen 2017-2018 is de kalender voor de volgende voetbaljaargang al gepubliceerd. Met al op de tweede speeldag de Limburgse derby: KRC Genk-STVV. “Een tegenvaller, op dat moment zijn nog heel veel supporters met vakantie. Toch willen we er alles aan doen om de wedstrijd in de typische derbysfeer te laten verlopen”, zegt Erik Gerits.