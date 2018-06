Red Lions bevestigen goede vorm met vlotte oefenzege tegen Spanje

Kontich - De Belgische nationale hockeyploeg (FIH 3) heeft dinsdag in een oefenwedstrijd in Kontich met 5-2 van Spanje (FIH 8) gewonnen. De Red Lions, die zich voorbereiden op de Champions Trophy van 23 juni tot 1 juli in het Nederlandse Breda, wonnen zondag al met 4-0 van Frankrijk (FIH 18).

In de rebound na een strafcorner opende John-John Dohmen dinsdag na elf minuten de score. Amaury Keusters (19.) verdubbelde de score in het tweede kwart, Marc Miralles (23.) kwam niet veel later vanop strafcorner met de Spaanse aansluitingstreffer. Na de pauze zetten Cédric Charlier (37.) en opnieuw Keusters (40.) de Belgen op rozen met de 4-1. Pau Quemada (46.), ex Leuven-speler en winnaar van de Gouden Stick, kwam nog met de 4-2, maar Victor Wegnez (57.) breidde in het slot opnieuw uit tot 5-2.

Donderdag en zaterdag oefenen de Red Lions nog twee keer tegen Engeland. Op 23 juni om 18u begint de Champions Trophy voor de Belgen met een wedstrijd tegen wereldkampioen Australië (FIH 1). In Breda kijken de Belgen ook olympisch kampioen Argentinië (FIH 2), Nederland (FIH 4), Pakistan (FIH 13) en India (FIH 6) in de ogen.