Belgische delegatie gaat door naar wereldfinale Bocuse d’Or

De Belgische culinaire delegatie gaat door naar de wereldfinale van de prestigieuze kookwedstrijd Bocuse d’Or. De top drie wordt aangevoerd door Noorwegen, Zweden en Denemarken. Chef Lode de Roover van restaurant Fleur de Lin en zijn commis Piet Vande Casteele haalden in Turijn de zesde plaats en hebben een ticket beet voor de wereldfinale in januari. Die vindt plaats in het Franse Lyon, de thuisstad van wijlen bezieler van de prijs, Paul Bocuse.

Chef Lode de Roover is tevreden met een plaats in de wereldfinale van de prestigieuze Bocuse d’Or. De wedstrijd zou je kunnen zien als de Olympische Spelen van de gastronomie.

“Ik ga proberen de dag in twee zinnen te formuleren”, vertelt chef de Roover. “Als je zes maanden ergens naartoe werkt om te presteren in een bepaalde tijdspanne, in 5 uur 35 minuten, en geen 30 seconden te veel hebt en gedurende heel die tijd alles uit jezelf geperst hebt, dan denk ik dat ik ongeveer verwoord wat we vandaag gedaan hebben. We hebben alles gedaan, we hebben heel hard gewerkt in de voorbereidingen, vandaag ook, en ik denk dat we gedaan hebben wat we moesten doen.”

Ook voor ‘culinair bondscoach’ Jo Nelissen, docent aan de Brugse hotelschool Spermalie, was het een stresserende dag. “Ja, heel spannend, de laatste 5 minuten waren echt ‘pff’”, klinkt het. “Deze finaleplaats komt niet uit de lucht vallen, we hebben ons maandenlang intensief voorbereid.”

Achter de schermen kreeg de Belgische delegatie extra coaching van Peter Goossens, overigens ook jurylid in de Europese finale. Hij kwam tijdens de training van regelmatig proeven. Over de prestaties van het Belgische team was hij dan ook lovend. “Lode was super super super. Wat ik geproefd heb vandaag was top, ook alle juryleden rondom mij vonden het mega”, aldus Goossens.

Om de Belgen aan te moedigen waren er zelfs fans afgezakt naar Turijn, wat danig indruk maakte op de delegatie. “Ik heb al - hoeveel? - tien, vijftien Bocuses meegemaakt, en hetgeen ik vandaag heb meegemaakt, heb ik nog nooit gezien”, aldus Peter Goosens. Coach Nelissen noemde de sfeer “overweldigend, vergelijkbaar met die in een voetbalstadion”.

Olympische spelen van de gastronomie

Nu de Belgen doorgaan naar de wereldfinale zijn de verwachtingen torenhoog. Het is al sinds 1999 geleden dat een Belgische kok nog eens de top drie haalde in de prestigieuze Franse kookwedstrijd.

Qua voorbereiding en training zat het wel snor bij de Belgen. Maanden aan een stuk hebben chef Lode de Roover van restaurant Fleur de Lin en zijn commis Piet Vande Casteele getraind. Coaching kregen ze van Jo Nelissen, docent aan de Brugse hotelschool Spermalie. Achter de schermen kwam ook Peter Goossens regelmatig proeven en bijsturen. Als voorzitter houdt hij zich bezig met de organisatie en de internationale contacten van ons team. Ook aan middelen ontbrak het hen niet. Ons “Nationaal Culinair Team” kreeg in december nog 600.000 euro van Vlaams Minister van Toerisme Ben Weyts. Behoorlijk wat geld, als je bedenkt dat de winnaar van de wedstrijd 20.000 euro krijgt. Er wordt gehoopt dat een podiumplaats zich zal terugbetalen in meer toeristen voor Vlaanderen.

Minister Weyts is heel tevreden met het finaleticket: “Met dit resultaat profileert Vlaanderen zich als een culinaire topbestemming. Wie hoge ogen gooit op een wedstrijd als Bocuse d’Or vestigt een internationale culinaire reputatie. Ik ben ervan overtuigd dat Vlaanderen zich stap voor stap een wereldwijd gerespecteerd keurmerk kan aanmeten van culinaire excellentie.”

Hoe verloopt de Bocuse d’Or wedstrijd?

De internationale culinaire wedstrijd Bocuse d’Or, gestart door de Franse sterrenchef Paul Bocuse in 1987, wordt officieus als het wereldkampioenschap koken beschouwd. De uiteindelijke wereldfinale, waarin 24 landen vertegenwoordigd zijn, vindt om de twee jaar plaats in Lyon. Alle chefs die deelnemen, moeten in 5 uur en 35 minuten een voor-en hoofdgerecht maken voor 14 personen. De producten die ze moeten gebruiken, zijn vooraf vastgelegd.

De geestelijk vader van de wedstrijd, chef Paul Bocuse, overleed begin dit jaar, hij werd 91.

LEES MEER (+).Paul Bocuse, de eerste chef-kok die ook een wereldster werd