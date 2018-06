Hasselt -

Een dame op leeftijd uit Hasselt geraakt met de bus sneller in Lommel dan in het rusthuis bij haar man enkele kilometers verderop in Runkst. Het is tekenend voor het falend busbeleid in Hasselt. Zo’n 45 minuten duurt een rit van de Herkenrodesingel naar Runkst. Ook naar de wekelijkse markt op het Dusartplein exact 2,4 km verder moet de vrouw met de bus zo’n drie kwartier voorzien.