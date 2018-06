Man “met bom en wapen” houdt drie mensen gegijzeld in Parijs

In Parijs houdt een man dinsdag drie mensen gegijzeld, zo heeft nieuwszender BFMTV gemeld.

Een gewapende man heeft drie mensen in zijn macht in de rue des Petites Ecuries in het tiende arrondissement van de Franse hoofdstad. Een van de gegijzelden zou een zwangere vrouw zijn. Volgens de Franse krant Le Parisien zou een van de drie gijzelaars ernstig gewond zijn. Die persoon zou met een moersleutel een slag hebben gekregen vlakbij het oog.

Getuigen zeggen dat de man heeft geroepen dat hij een bom heeft. Daarnaast zou hij ook gewaarschuwd hebben dat hij geen enkel politievoertuig in de buurt wil zien. Bovendien beweerde hij ook dat hij een medeplichtige heeft buiten het gebouw. Er werd een cordon ingesteld rond de straat waar de gijzeling plaatsheeft.

Franse media melden dat intussen één gijzelaar is vrijgelaten. Het zou gaan om een vrouw die geslagen werd en besproeid werd met benzine. Maar dat bericht werd nog niet bevestigd door de politie.

Volgens de eerste gegevens van het onderzoek is er in dit stadium geen terroristische achtergrond.

De reden van de gijzeling is ook nog niet bekend. De man zou gevraagd hebben om in contact te worden gebracht met de ambassade van Iran.