Minder dronken bestuurders betrapt, toch nog veel ongevallen door alcohol

De federale politie heeft dinsdag de resultaten bekendgemaakt van een ‘weekend zonder alcohol achter het stuur’ in ons land. Slechts 2,24 procent van de gecontroleerden had te veel gedronken. In Limburg was dat maar 1,5 procent.

In onze provincie waren er 2.714 ademtesten waarbij er 43 positief waren. De controles gebeurden in de zones Lommel, Kanton Borgloon, HANO, LRH, Heusden-Zolder, Sint-Truiden/Gingelom/Nieuwerkerken en Beringen/Ham/Tessenderlo. De federale politie ziet een dalend aantal overtreders tijdens BOB-controles. Maar toch wordt opgeroepen tot een mentaliteitswijziging bij de bestuurders. De politie stelde vorig jaar vast dat er bij meer dan 4.200 ongevallen in ons land een van de betrokken onder invloed van alcohol reed.