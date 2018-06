65-jarigen genieten van een dagje samen

Hoeselt - Een 25-tal leeftijdsgenoten afkomstig uit Hoeselt-Centrum die in 1953 zijn geboren, organiseerden op 9 juni hun jaarlijkse bijeenkomst.

Zij noemen zichzelf de Sjatters (Sjau jong aâ toekkërs). Samen met hun partners verzamelden ze zich na de middag in Nollekes Winning te Schalkhoven. Van daaruit vertrokken ze voor een wandeling van een achttal kilometer doorheen de beemden en bossen van het Hoeseltse natuurschoon.

Er waren twee tussenstops voorzien. Zo werd o.a. halt gehouden in Jackie’s Bos voor het nuttigen van een borrelke. Rik Vissers, specialist ter zake, gaf er een boeiende uitleg over het monument ter herinnering aan drie Amerikaanse piloten die in 1943 na de crash van hun vliegtuig op die plaats terecht waren gekomen en er toch in slaagden te ontsnappen aan de Duitse bezetter.

De dag werd op een gezellige manier afgesloten in Nollekes Winning met een lekkere barbecue. Een traditie om nog lang in ere te houden, vonden alle feestvierders.