Juul-Jensen blijft peloton voor dankzij knappe solo in Ronde van Zwitserland, Lampaert wordt derde

Christopher Juul-Jensen heeft dinsdag de vierde etappe in de Ronde van Zwitserland (Zwi/WorldTour) gewonnen. De 28-jarige Deen van Mitchelton-Scott kon als vroege vluchter net uit de greep van het peloton blijven en zet zo de zegeteller van zijn team op 27. Michael Matthews (Sunweb) won enkele tellen later de sprint voor plek twee, Yves Lampaert (Quick Step Floors) werd derde. De leiderstrui van de Zwitser Stefan Küng (BMC) kwam niet in gevaar.

In een lange en vrij geschiedenisloze etappe zat het venijn in de staart. Vanuit Gansingen vertrok het peloton voor net geen 190 kilometer richting Gstaad. Na een klimmetje van derde categorie in de beginfase bleef het parcours lichtjes glooien tot op achttien kilometer van de finish de Saanenmöser opdoemde, een 8,1 kilometer lange klim aan een gemiddelde van 4,2 procent. Op de top ging het nog tien kilometer in dalende lijn tot de finish. In die afdaling wist Juul-Jensen als enige vroege vluchter stand te houden. Matthews, Lampaert, Peter Sagan (BORA-Hansgrohe) en Sonny Colbrelli (Bahrein-Merida) verdeelden in de sprint de plaatsen twee tot vijf.

Zes renners kozen dinsdag voor de vlucht van de dag. Juul-Jensen, de Zwitser Silvan Dillier (AG2R), de Fransman Nans Peters (AG2R), de Fransman Paul Ourselin (Direct Energie), de Brit Mark Christian (Aqua Blue Sport) en de Amerikaan Nathan Brown (Education First) verzamelden snel een voorsprong van ruim zes minuten en begonnen aan een avontuur in de Zwitserse regen. In het peloton nam BMC de leiding, maar hoog lag het tempo niet. Zo werden in de eerste twee wedstrijduren gemiddeld maar van 39,4 kilometer afgelegd. Met nog 80 kilometer te gaan bedroeg de voorsprong van de zes leiders nog steeds zes minuten en richting voet van de Saanenmöser verschenen ook Quick Step Floors, Dimension Data en BORA-Hansgrohe vooraan het peloton. Het tempo ging met een ruk de hoogte in en de voorsprong van de koplopers slonk.

Diep in de finale werd het peloton opgeschrikt door een valpartij achteraan. Een vijftal renners maakten kennis met het natte wegdek, waaronder Sep Vanmarcke. Maar de Belg van Education First kon zijn plek in het peloton weer snel innemen. Op de flanken van de Saanenmöser nam Sunweb het over in het peloton. Het strakke tempo van de Duitse ploeg betekende onder andere het einde van sprinters André Greipel, Alexander Kristoff, Arnaud Démare en John Degenkolb. Vooraan toonde Nans Peters zich de beste klimmer. De Fransman kwam als eerste boven, maar zag het peloton intussen wel naderen tot een twintigtal seconden.

Met namen als Sagan, Matthews en Sonny Colbrelli nog in het uitgedunde peloton leek het weer uit te draaien op een sprint, maar dat was zonder Juul-Jensen gerekend. De Deense vroege vluchter ging in de afdaling over Peters en kon net buiten schot blijven. Acht seconden later sprintte Matthews naar de tweede plek, Lampaert werd derde. De leiderstrui van de Zwitser Stefan Küng (BMC) kwam niet in gevaar. Woensdag worden de klimmers nog harder op de proef gesteld tijdens een 155 kilometer lange etappe van Gstaad naar Leukerbad. Op het menu: een col van eerste categorie in de beginfase en een dubbele klim, buiten categorie en eerste categorie, met aankomst boven.