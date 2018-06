Bij een grootschalige operatie tegen de drugsteelt in onze provincie hebben Limburgse politiekorpsen dinsdag vijf wietplantages ontmanteld. Er werden ook twee kweektenten met cannabisplanten en een plantage in opbouw aangetroffen. In totaal werden meer dan 1.500 planten gevonden.

De operatie kaderde in de actie ‘Cleanhouse’. In samenwerking met de lokale politiezones doorzocht de Federale Politie vijftien locaties in heel Limburg. In Maasmechelen (700 planten) en Hoeselt (500 ...