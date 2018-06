Waskrijtjes uit je jeugd maken comeback als lippenstift en oogschaduw

Waskrijtjesproducent Crayola en de Britse webshop Asos hebben de handen in elkaar geslagen om een bijzondere make-uplijn op de markt te brengen. Het gaat om 85 producten, van mascara tot highlighters, oogschaduw en lippenstift, en dat vaak in dezelfde opvallende kleuren als de waskrijtjes zelf.

De kans is groot dat je in je jeugd een waskrijtje in je hand hebt gehad en er misschien zelfs mee op het gezicht van je pop hebt getekend, maar ook als volwassene kun je nu weer met de krijtjes spelen. Het bekende waskrijtjesmerk Crayola heeft namelijk een beautycollectie uitgebracht die exclusief door Asos wordt verkocht.

Denk dus aan krijtjes in opvallende en gedurfde kleuren, maar dit keer dienen ze als lippenstift, mascara en highlighter waarmee je nu voor echt creatief aan de slag kunt gaan op je eigen gezicht. De prijzen variëren van 12,49 euro voor een 'lip and cheek crayon' tot 24,99 euro voor een volledig kleurenpalet. Ze komen bovendien in dezelfde kartonnen doosjes als de waskrijtjes zelf.

