Het grote hart van City-coach Pep Guardiola: 150.000 euro om vluchtelingen op zee te redden

Manchester City-coach Pep Guardiola heeft 150.000 euro gegeven aan een Spaanse ngo die zich inzet om vluchtelingen op zee te redden. Dat heeft de stichter van “Proactiva Open Arms” dinsdag bekendgemaakt.

Sinds de ngo in 2015 werd opgericht, heeft ze al 5.000 vluchtelingen geholpen in de Middellandse Zee.

Stichter Oscar Camps vertelde dinsdag aan radiozender RAC1 dat Guardiola de redder in nood bleek toen een fondsenwerving voor de herstelling van een reddingsboot niet goed verliep. “De boot moest dringend hersteld worden nadat hij door de Italiaanse autoriteiten in beslag genomen was. De inzamelingsactie was geen succes, maar toen bood Guardiola zich aan en doneerde 150.000 euro”.