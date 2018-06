Het geheim achter waarom je 'hangry' wordt ontsluierd

Honger en ben je daardoor kregelig en boos? Dan kan vast de term 'hangry' op jou geplakt worden. Maar welke mechanisme gaat er achter schuil en is het wel echt een emotie? Enkele onderzoekers van de University of North Carolina gingen naar die antwoorden op zoek.

Wetenschappers van de University of North Carolina hebben onderzocht hoe honger zich als een emotie manifesteert en kwamen daarbij tot de conclusie dat een hongergevoel je kijk op de wereld kan beïnvloeden. Bovendien nemen de stress en de negatieve gevoelens toe naarmate je maag meer gaat rammelen. Hangry zijn is dan ook wel degelijk een echte emotie, klinkt het.

Al komt er veel meer bij kijken dan enkel een suikerspiegel die flink is gedaald. Meer nog, het zou een gecompliceerde emotionele reactie zijn waarin biologie, persoonlijkheid en omgevingsfactoren een belangrijke rol spelen. "We weten allemaal dat honger soms onze emoties en perceptie van de wereld rondom ons kan beïnvloeden, maar de term hangry staat nog niet zo heel lang in de Oxford Dictionary", zegt hoofdauteur Jennifer MacCormack. "Onze bedoeling was dan ook om de psychologische mechanismen van door honger veroorzaakte emoties te onderzoeken."

Negatief beeld

Dat deden ze door een studie uit te voeren bij 400 Amerikanen. Daarbij kregen de deelnemers een online test voorgeschoteld met verschillende soorten beelden en moesten ze ook telkens aangeven hoe hongerig ze zich voelden. Uiteindelijk bleek dat hun hongergevoel een impact had op of ze een beeld als positief of negatief beoordeelden. Hoe groter de honger, hoe negatiever de kijk, zeker als ze daarvoor een negatief beeld te zien hadden gekregen. "Er lijkt iets speciaal aan de hand te zijn met onplezierige situaties en de manier waarop mensen zich meer gaan focussen op hun hongergevoel", zegt MacCormack.

Focus op emotie

Opvallend daarbij is dat de deelnemers zich minder hangry voelden als ze beseften dat het gewoon om een emotie ging en er weinig aandacht aan besteden. Dat laatste kwam naar voor in een tweede experiment met 200 studenten. "Door eenvoudigweg een stapje terug te nemen om de situatie te overschouwen en te erkennen hoe je je voelt, kun je jezelf blijven zelfs terwijl je je hongerig voelt. Het is belangrijk om naar je lichaam te luisteren en die signalen op te vangen. Als we beter begrijpen wat ons hangry maakt, dan kunnen we dat ook beter aanpakken."