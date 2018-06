Anderlecht heeft nieuwe doelman beet met Fransman Thomas ­Didillon

Anderlecht heeft met ­Thomas ­Didillon een nieuwe doelman. Deze 22-jarige Franse ­keeper van 1,93 meter speelde vorig seizoen 10 keer mee bij Metz en werd eerder uitgeleend aan Seraing. Hij was zes keer Frans belofte­international en Vanhaezebrouck dicht hem veel potentieel toe.

“Thomas wekte al serieuze interesse op van verschillende Engelse topclubs maar werd afgeremd door een blessure”, klinkt het bij Paars-wit. “Hij geldt als een grote belofte van het Franse voetbal en behoorde regelmatig tot de nationale selectie (van de U16 tot de U21). Het imposante sluitstuk (1m93 en 84 kg) genoot zijn opleiding bij les Grenats en tekende er zijn eerste profcontract. Hij kwam dat jaar uit in de CFA, bij de beloften. Om progressie te boeken en speelminuten te verzamelen, werd hij in 2014-15 uitgeleend aan RFC Seraing. De keeper maakte er een goede indruk en de club eindigde op een knappe vierde plaats in de Proximus League (D1B). Op 19-jarige leeftijd keerde Thomas terug naar Metz in de Ligue 2, waar hij aangewezen werd als nummer 1. Zijn opleidingsclub dwong de promotie naar eerste klasse af, de twee jaren erop speelde onze nieuwe doelman maar liefst 40 wedstrijden in de Ligue 1.”

Anderlecht onderhandelde gisteren ook nog met Newcastle over Matz Sels. Alle partijen hopen deze week de deal af te ronden, want Sels wil meteen meetrainen als maandag de trainingen bij RSCA hervatten. Sels begint volgend seizoen als logische nummer 1.

De komst van ­Didillon staat los van de fysieke paraatheid van Frank Boeckx na zijn hernia, maar Boeckx zal in principe een trapje ­dalen in de rangorde. Huidig derde doelman Boy de Jong is einde ­contract en krijgt in principe geen nieuwe verbintenis.

Bienvenue au gardien Thomas Didillon, un grand espoir du football français! Plus d’infos sur https://t.co/yt0pJ47hkP



Welkom doelman Thomas Didillon, een grote belofte van het Franse voetbal! Meer info op https://t.co/VBBF6PZjvv



