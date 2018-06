Leerlingen Sint-Lambertusschool verzamelen 2.698 euro voor Kebene

Opglabbeek - Lies Jansen, een leerling van het vijfde leerjaar, trekt deze zomervakantie samen met haar gezin naar het weeshuis Kebene in Kenia.

Het leerlingenparlement besliste om iets op touw te zetten om geld in te zamelen voor dit weeshuis. De school nodigde Martine en Jo Janssen uit op onze school. Ze kwamen het project Kebene voorstellen aan onze leerlingen. De filmpjes en foto’s spraken onze leerlingen zo erg aan dat ze onmiddellijk in actie schoten en massa’s sleutelhangers verkochten voor dit weeshuis. Ook maakten ze mooie armbandjes en mooie tekeningen die Martine en Jo zelf overhandigden aan de kinderen in het weeshuis.

Woensdag 6 juni sloten we de actie af op de speelplaats van onze school. In het bijzijn van al onze leerlingen en leerkrachten overhandigde het leerlingenparlement hen een cheque van maar liefst 2.698 euro. We zijn er zeker van dat deze centjes goed besteed worden in Kenia. We willen dan ook nog eens alle leerlingen, leerkrachten, ouders en sympathisanten heel erg bedanken voor hun steun!