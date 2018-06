Kompaan Benjamin Herman legt “onder invloed van alcohol” verzonnen verklaringen af

Fouad B., de man die vorige week woensdag in Ensival (Verviers) werd opgepakt en aankondigde dat in Luik een terroristische aanval zou plaatsvinden, is dinsdag voor de raadkamer van Luik verschenen in het kader van de verlenging van zijn aanhouding. De man beweert dat hij onder invloed van alcohol verzonnen verklaringen heeft afgelegd.

Fouad B. werd voorgesteld als een geradicaliseerde die in contact zou staan met Benjamin Herman, de dader van de schietpartij op 29 mei in Luik, en zou hebben deelgenomen aan zijn radicalisering. Volgens een bron ontkent het federaal parket deze band, maar het federaal parket weigert die informatie te bevestigen of te ontkennen.

Fouad B. werd woensdag in Ensival opgepakt nadat hij alarmerende verklaringen aan een journalist van De Morgen had afgelegd. Hij waarschuwde voor een aanslag in Luik. “Hier in Luik gaan nog aanslagen gebeuren”, had hij dinsdag tijdens het interview gezegd. Daags nadien werd hij aangehouden voor terreurdreiging maar vooral omdat hij de voorwaarden van zijn voorlopige vrijlating - waarvan een op zijn vraag in verband met alcoholgebruik - niet had nageleefd.

Volgens een aantal bronnen dichtbij het dossier, betwist Fouad B. de intentie om ook maar de minste fout te plegen. Hij zou verzonnen verklaringen aan de journalist afgelegd hebben, tegen betaling en onder invloed van alcohol.

Zijn advocaat, meester Uerlings, weigerde alle commentaar in deze fase van de procedure.