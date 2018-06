AA Gent strikt Oekraïense verdediger Igor Plastun

AA Gent heeft de Oekraïense centrale verdediger Igor Plastun aangetrokken. Dat melden de Buffalo’s op hun website. De 27-jarige Plastun komt over van de Bulgaarse kampioen Ludogorets Razgrad en ondertekende een contract voor vier seizoenen.

Plastun begon zijn carrière bij de Oekraïense tweedeklasser Obolon Kiev, waar hij ook zijn opleiding kreeg. In de zomer van 2008 maakte de centrale verdediger er zijn debuut en promoveerde hij met de club naar eerste klasse. Plastun speelde 61 wedstrijden voor Obolon en werd na drie jaar overgenomen door Karpaty Lviv. Daar kwam hij in vier jaar 101 keer in actie, vooraleer het Bulgaarse Ludogorets Razgrad hem er wegplukte. De Oekraïner bleef uiteindelijk twee jaar bij Ludogorets Razgrad, waarin hij 75 wedstrijden speelde en tweemaal Bulgaars kampioen werd.

Plastun kreeg voor zijn transfer advies van zijn landgenoot en AA Gent-aanvaller Roman Yaremchuk. “Ik sprak twee weken geleden voor het eerst met Roman. Ik kende hem niet, want heb nooit met hem gespeeld”, zegt Plastun op de website van AA Gent. “Maar Roman vertelde me alleen maar goede zaken over de club. Hij sprak over het prachtige stadion, de goeie sfeer in de groep, de supporters en het feit dat KAA Gent een ambitieuze en professionele club is. Allemaal zaken die me nog meer overtuigden om voor deze club te kiezen.”