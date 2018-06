Prijs Marcel Engelborghs voor werkgroep De Kevie

Tongeren - Op maandag 11 juni is in het toeristisch paviljoen Pliniuspark de Prijs Marcel Engelborghs uitgereikt. Dit jaar is er gekozen voor de vzw Natuurpunt werkgroep De Kevie, ook hebben ze een cheque van 500 euro gekregen van Stad Tongeren.

De prijs gaat telkens naar een persoon, vereniging of groep die zich inzet voor de bevordering van de sociale samenhang. Marcel Engelborghs was een man die zorgde voor verbinding, zoals de Kevie zorgt voor verbinding tussen natuur en stad. De stad gaat samen met Limburg Sterk Merk middelen inzetten om een uitkijktoren te plaatsen en een onthaalbalie in te richten zodanig dat mensen die van buiten Tongeren komen, dan goed weten wat er allemaal in de Kevie te beleven valt. De vrijwilligers van deze werkgroep zetten zich al meer dan 50 jaar in om de unieke waarde van de Kevie te vrijwaren.