VIDEO. Deze speaker met ledlichtjes brengt uw computer tot leven

Een dansmove doen op uw favoriete muziek met flitsende discolichten, meeslepende films kijken in een kleurrijk aureool of in een game duiken waarbij het lijkt alsof de kamer in brand staat na een achtervolging met een vlammenwerper … De nieuwe Logitech G560-speaker met ingebouwde ledlichten brengt een groots klank- en lichtspel naar uw computer.