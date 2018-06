Fredrik Ljungberg terug bij Arsenal (als beloftencoach)

Voormalig Zweeds international Fredrik Ljungberg wordt opnieuw jongerencoach bij Arsenal. Dat heeft de Londense voetbalclub dinsdag bekendgemaakt. Ljungberg zal de U23 leiden, nadat hij in 2016 al de U15 had geleid en assistent geweest was bij de U19.

De 41-jarige ex-speler van Arsenal trok begin 2017 naar Wolfsburg in de Bundesliga, waar hij in de trainersstaf van Andries Jonker terechtkwam. In september 2017 werden de coach en de volledige staf ontslagen na de povere resultaten.

Hoofdcoach van de Gunners voor het komende seizoen wordt Unai Emery, ex-coach van PSG, die Arsène Wenger opvolgt.