Wat kost een dagje aan de Belgische kust?

Het duurste strand in ons land ligt blijkbaar in Blankenberge, gevolgd door het strand van Knokke. Dat stelt de Strand Prijsindex van Travelbird.

Reisorganisatie TravelBird deed voor haar Strandprijs-index een onderzoek naar de duurste plekken voor een dag aan zee. En wat blijkt?

Voor zonnebrandcrème, water, bier, een ijsje, lunch en faciliteiten ter plaatse (bijvoorbeeld het huren van een ligbed), betaalt een strandganger in Blankenberge meer dan in Knokke, dat toch wordt beschouwd als de meest exclusieve Belgische strandplaats.

In Blankenberge betaal je voor het geheel 38,40 euro, in Knokke 38,05 euro. Op de derde plaats staat De Haan met 32,41. Daarna volgen Oostende (30,91 euro) en Westende (26,68 euro). De Panne zou met 26,52 euro het goedkoopst zijn.

De andere plaatsen in de lijst worden ingenomen door buitenlandse stranden. Het duurste onderzochte strand (er waren er 300 in 90 landen) is Anse Vata in Nieuw-Caledonië. Daar ben je 78,57 euro kwijt voor het pakket. De goedkoopste stranden liggen in Vietnam en India.

Wij Belgen komen nog goed weg trouwens. Blankenberge staat slechts op plaats 149. Het Nederlandse Vlieland staat op 31.

