Wittebroodsweken? Australisch international stapt dag na huwelijk op vliegtuig richting Rusland

Als topvoetballer moet voor een WK alles wijken, ook al ben je net in het huwelijksbootje gestapt. Daags nadat de Australiër Josh Risdon zijn partner eeuwige trouw beloofde, nam hij het vliegtuig om met de Socceroos het WK voor te bereiden.

De 25-jarige Risdon, verdediger van Western Sydney Wanderers, gaf vorige maand zijn ja-woord, maar een huwelijksreis zal nog even moeten wachten. Minder dan 24 uur nadat hij in het huwelijk trad, zat de voetballer op het vliegtuig richting Turkije, waar Australië op oefenkamp was. In de oefenduels tegen Tsjechië (4-0) en Hongarije (2-1) kon Risdon bondscoach Bert van Marwijk vervolgens overtuigen hem op te nemen in zijn definitieve selectie van 23. Risdon zal dus nog minstens enkele weken gescheiden zijn van zijn kersverse bruid, maar het is een opoffering die hij met de glimlach doet.

“Toen we ons huwelijk planden, zat wel ergens in mijn achterhoofd dat het zou overlappen met het WK. We wisten dus dat onze huwelijksreis kon worden uitgesteld, maar mijn vrouw heeft mij altijd gesteund. We waren allebei bereid deze prijs te betalen”, legt de achtvoudig international dinsdag uit in het WK-kwartier van de Australiërs in het Russische Kazan. “Onze huwelijksreis moet nu even wachten. Maar ik ben er zeker van dat we nog uitgebreid zullen vieren.”

Australië speelt zijn eerste groepsmatch zaterdag (16 juni) tegen Frankrijk. Daarna volgen duels tegen Denemarken (21 juni) en Peru (26 juni).