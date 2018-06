BBC komt na logisch 7-stappenplan tot één conclusie: Rode Duivels worden wereldkampioen

Vanaf donderdag komen op het WK in Rusland 32 landen in actie, maar slechts eentje kan op zondag 15 juli de wereldbeker in de lucht steken. Er werden al talloze voorspellingen gemaakt: op basis van dieren als orakel, op basis van marktwaarden, op gevoel,... De Britse omroep BBC doet nu echter een voorspelling waar niets tegenin te brengen is: op basis van de logica en de statistieken werkten ze een 7-stappenplan uit om uiteindelijk uit te komen bij één winnaar. En het leuke is, dat is België: de Rode Duivels worden wereldkampioen!

Stap 1: Wie is er geen reekshoofd?

Sinds het WK in 1998 werd uitgebreid tot 32 landen, was de wereldkampioen steevast reekshoofd in de poulefase. Het laatste land dat het WK kon winnen hoewel het geen reekshoofd was in die groepsfase was Argentinië, toen Diego Maradona in 1986 met de hulp van “de hand van God” de wereldbeker in de lucht mocht steken. In deze eerste stap worden meteen 24 landen geëlimineerd!

Nog acht landen: Frankrijk, Duitsland, Brazilië, Portugal, Argentinië, België, Polen en Rusland.

Stap 2: Wie is het gastland?

Sinds 44 jaar begint het gastland als reekshoofd aan het WK voor eigen volk, hoewel Rusland pas op de 66e plaats staat op de FIFA-ranking. Maar het WK mogen organiseren is geen garantie op succes. Vroeger wel (met vijf gastlanden aan het feest in de elf edities tussen 1930 en 1978) maar nadien slaagde nog slechts één land daarin: Frankrijk in 1998. Dat de VS, Japan, Zuid-Korea en Zuid-Afrika het WK niet gingen winnen had iedereen wel verwacht maar ook Italië in 1990, Duitsland in 2006 en Brazilië in 2014 botsten op de vloek van het gastland.

Nog zeven landen: Frankrijk, Duitsland, Brazilië, Portugal, Argentinië, België en Polen.

Stap 3: Wie heeft de slechtste defensie?

Sinds het WK met 32 landen wordt beslecht, slikte geen enkele van de vijf wereldkampioenen meer dan vier goals in zeven wedstrijden. Van de zeven overgebleven landen heeft Polen de slechtste defensie in de kwalificatiecampagne met 1.4 tegengoal per wedstrijd en valt dus af.

Duitsland en Portugal slikten 0.4 goals per wedstrijd, België en Frankrijk 0.6, Brazilië 0.61 en Argentinië 0.88.

Nog zes landen: Frankrijk, Duitsland, Brazilië, Portugal, Argentinië en België

Stap 4: Wie komt niet uit Europa?

Wereldkampioenen komen enkel uit Europa of Zuid-Amerika. Tot voor kort deden Europese het niet goed op verplaatsing, maar het succes van Spanje in Zuid-Afrika en de triomf van Duitsland in Brazilië bogen die trend om. WK’s in Europa leveren echter zo goed als altijd een Europese winnaar op: van de tien edities op Europese bodem kon alleen Brazilië in 1958 winnen in Zweden.

Nog vier landen: Frankrijk, Duitsland, Portugal en België.

Stap 5: Wie heeft de slechtste doelman?

Je zou denken dat doelpuntenmakers WK’s winnen, maar slechts twee keer sinds de invoering van de Gouden Schoen in 1982 had de wereldkampioen de topscorer in de rangen: Ronaldo van Brazilië in 2002 en David Villa van Spanje in 2010.

Maar de vijf laatste wereldkampioenen hadden wél ook de Beste Doelman van het tornooi. En dan lijkt Rui Patricio van Portugal in Rusland kansloos tegen toppers als Manuel Neuer (Duitsland), Hugo Lloris (Frankrijk) en onze Thibaut Courtois.

Nog drie landen: Frankrijk, Duitsland en België.

Stap 6: Wie is het minst ervaren?

De Wereldkampioen is in de loop der jaren steeds meer ervaren geworden. Niet ouder, maar ervaren: Frankrijk had in 1998 een team van gemiddeld 22,77 caps per speler, Brazilië had een gemiddelde van 28,04 in 2002, Italië 32,91 in 2006, Spanje 38,30 in 2010 en vier jaar geleden was het Duits gemiddelde 42.21.

Van de nog drie overgebleven landen hebben de Fransen het minste ervaring met 24,56 caps gemiddeld, terwijl dat bij Duitsland (43,26) en België (45,13) gevoelig hoger ligt.

Nog twee landen: Duitsland en België

Stap 7: Wie is de titelverdediger?

De laatste stap is misschien wel de gemakkelijkste. Want sinds Brazilië in 1958 en 1962 kon geen enkele wereldkampioen zijn titel verlengen.

Meer zelfs, sinds de dubbel van Brazilië geraakten slechts twee van de 13 titelverdedigers voorbij de kwartfinales: Argentinië in 1990 en Brazilië in 1998. Brazilië werd als titelverdediger in 1974 wel nog vierde maar dat was in een format van twee poulefases en een finale. In de laatste vier WK’s werden de titelverdedigers driemaal uitgeschakeld in de groepsfase...

België heeft geen ervaring als winnaars op grote tornooien, terwijl Duitsland een ijzersterke WK-reputatie heeft: in de laatste negen toernooien wonnen ze tweemaal, bereikten ze nog drie finales en werden ze nog twee keer derde. Maar als titelverdediger is de geschiedenis tegen hen. En dus is de winnaar... België!