Prins Harry en Meghan Markle gaan op eerste officiële tour

Na de huwelijksplechtigheid begint voor prins Harry en Meghan Markle, die nu als de Duchess of Sussex door het leven gaat, een nieuw hoofdstuk. Zo zullen ze onder meer een eerste officiële tour ondernemen die hen naar enkele verre bestemmingen brengt die onderdeel uitmaken van het Britse Gemenebest.

Kensington Palace heeft bekendgemaakt dat prins Harry en Meghan Markle in de herfst onder meer Australië, Fiji, Nieuw-Zeeland en Tonga zullen bezoeken. Het gaat om landen die allemaal deel uitmaken van het Britse Gemenebest en waar de Duke voor het eerst officieel zijn Duchess zal gaan voorstellen. Het zal meteen ook hun eerste gezamenlijke overzeese tour samen zijn. Net als ook zijn moeder Diana en vader prins Charles het hen voordeden na hun trouwfeest.

Bovendien zal hun bezoek aan Australië samenvallen met de Invictus Games, een paralympisch sportevent waaraan gewonde veteranen deelnemen en dat werd opgericht door Harry zelf. En dus kijken ze down under al uit naar hun komst.

"Als de grondlegger van de Invictus Games is de Duke of Susses een steunpilaar geworden voor heel wat veteranen wereldwijd", zegt Eerste Minister Malcolm Turnbull in een statement. "Zijn aanwezigheid, en die van de Duchess, zal een van de hoogtepunten worden voor de meer dan 500 deelnemers en de duizenden toeschouwers."

The Duke and Duchess of Sussex will undertake an official visit to Australia, Fiji, the Kingdom of Tonga, and New Zealand in the Autumn ????????????????



The tour will fall on the occasion of @InvictusSydney 2018. pic.twitter.com/BWlU14WM66